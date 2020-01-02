Соотношение госдолга Украины к ВВП впервые с 2013 года опустилось ниже 50% – Минфин

Соотношение государственного долга Украины к ВВП страны находится в безопасных пределах, отметило Министерство финансов.

Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые с 2013 года. Об этом 30 декабря сообщило Министерство финансов в Facebook.

"Главная победа 2019 года в долговой политике – соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных пределах. Это стало возможным благодаря успешному воплощению Минфином среднесрочной стратегии управления государственным долгом", – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла $82,83 млрд.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что по внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд.