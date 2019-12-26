В ноябре госдолг Украины в гривне сократился на 2,67%, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,2% – Минфин

По состоянию на 30 ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла 1990 млрд грн или $82,83 млрд.

В ноябре 2019 года было зафиксировано сокращение государственного и гарантированного государством долга Украины в гривне на 2,67%, а в долларах США – увеличение на 1,2%. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По состоянию на 30 ноября (.docx) сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла 1990 млрд грн или $82,83 млрд. В ведомстве отметили, что объем госдолга в гривне является самым низким за два года.

"В течение ноября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 54,82 млрд грн, а долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,99 млрд", – говорится в документе.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%, сообщили в пресс-службе.

"Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты", – отметили в Минфине.

В ноябре из госбюджета на погашение госдолга выделили 19,8 млрд грн, а на обслуживание – 16,8 млрд грн.

3 сентября Украина погасила более $1 млрд долгов по облигациям внешнего займа: $661,34 млн – по ОВГЗ, выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019-м, и $444,36 млн процентов, сообщали в Министерстве финансов Украины. По данным ведомства, Украина должна вернуть кредиторам в 2019 году 317,47 млрд грн, в 2020-м – 266,07 млрд грн.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.