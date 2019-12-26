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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экономист Новак: В 2020 году с большой долей вероятности гривна девальвирует. На это рассчитывают и Кабмин, и НБУ

До конца лета 2019 года укрепление гривны было логичным, а в последние месяцы ее рост – это результат валютных спекуляций, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Новак: С точки зрения тех, кто в этом заинтересован, удобнее всего начать девальвацию гривны в январе
Новак: С точки зрения тех, кто в этом заинтересован, удобнее всего начать девальвацию гривны в январе
Фото: Андрій Новак / Facebook

В 2020 году курс гривны, скорее всего, будет падать, на это рассчитывают Нацбанк и правительство Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Укрепление гривны в 2019 году нужно разделить на две части: до конца лета оно было вполне логичным и объективным, а вот в последние месяцы – это уже не экономика, а чистой воды валютные спекуляции. Какова цель этих спекуляций? Как можно дешевле сейчас скупить "твердые" иностранные валюты, чтобы потом дороже их продать после срыва курса гривны. По сути, кто-то зарабатывает на наших с вами карманах. К сожалению, в 2020 году с большой долей вероятности гривна девальвирует. На это рассчитывают и Кабмин, и НБУ. Ведь в бюджете на следующий год заложен курс 27,5 грн/$. А изначально, в проекте бюджета в первом чтении, вообще закладывали курс 28,2 грн/$. Когда гривна начнет дешеветь – сложно спрогнозировать. Но с точки зрения тех, кто в этом заинтересован, удобнее всего начать девальвацию гривны в январе, когда много выходных и люди отмечают праздники. Расчет на то, что населению будет просто не до этого", – отметил экономист.

Он подчеркнул, что в этом году Украина не получила ни одного транша от Международного валютного фонда.

"Конечно, объем валюты, который поступает в Украину от наших "заробитчан", – очень существенный. За прошлый год было около $12 млрд. Это в шесть раз больше, чем мы получили прямых иностранных инвестиций. В этом году поступления от "заробитчан" приблизительно такие же, как и в прошлом. Однако в 2019-м мы не получили ни одного транша МВФ. И по факту еще нет новой подписанной программы сотрудничества. Этот процесс откладывается как минимум до весны. Также мы не получили деньги по действующей программе от ЕС – €500 млн. Если прибавить транш, не полученный от МВФ, то в целом выйдет более $3 млрд. К тому же в этом году ускорился рост негативного сальдо торговли – импорт больше экспорта на $8,5 млрд. Бюджет, как оказалось, пустой. И при такой неблагоприятной экономической ситуации у нас укрепляется гривна. Поэтому очевидно, что рост курса – спекулятивный", – резюмировал Новак.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. На 26 декабря НБУ установил курс 23,26 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривны негативным явлением.

Теги: Украина, МВФ, гривна, НБУ, доллар, экономика, импорт, экспорт, Андрей Новак
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