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В Минэкономики ожидают укрепления курса гривны из-за договоренностей по газу

По словам замминистра экономики Сергея Николайчука, курс валют будет зависеть от того, что происходит с украинской экономикой.

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Курс гривны будет укрепляться, заявил Николайчук
Курс гривны будет укрепляться, заявил Николайчук
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине ожидается укрепление курса гривны. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 21 декабря во время презентации в "Турбоатоме", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления", – подчеркнул он.

По его словам, причиной изменения прогноза стало достижение договоренностей по газу между Украиной и Россией.

Замминистра экономики Сергей Николайчук заявил, что курс гривны зависит от изменений в украинской экономике.

"Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает все основания Украине, чтобы у нас был более крепкий курс. В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса до 26–27 грн/$. Но с учетом этих событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривна будет укрепляться", – рассказал он. 

В Международном валютном фонде прогнозируют, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$, что на 1,6% выше показателя за прошлый год (27,20 грн/$). Кроме того, Фонд прогнозирует ежегодное ослабление гривны к доллару: в 2020 году курс составит 27,72 грн/$, в 2021-м – 28,7 грн/$.

Американская финансовая компания Morgan Stanley прогнозировала, что к концу 2020 года курс гривны к доллару снизится до 27,5 грн/$.

23 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что согласно оптимистичному прогнозу, курс в 2020 году может составить 24,8 грн/$, по консервативному – 27 грн/$.

В ноябре стало известно, что Кабинет Министров Украины для расчетов государственного бюджета на 2020 год использовал прогноз курса на уровне 27,5 грн/$.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Теги: Украина, гривна, доллар, курс валют, Турбоатом, финансы, курс доллара, Тимофей Милованов, Сергей Николайчук, Минэкономики
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