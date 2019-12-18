Почему гривна укрепляется, а цены на товар не падают? Поставщики не верят, что курс объективный и стабильный

Главный украинский экономист рассказал, почему гривна укрепляется, а цены в магазинах не падают. По его словам, зарплата людей выросла, гривна укрепилась, и теперь они давят друг на друга и не давят на цены. Ох…ительно умно, вроде, сказал, но нихрена непонятно – так почему же?!

Он – теоретик, а я – практик. Я не великий экономист, а обыкновенный предприниматель, у которого 20+ магазинов, 400+ поставщиков и 10 000+ товаров на полках. Я мониторю прайсы большинства поставщиков – цены не падают, и этому есть ряд простых бизнесовых объяснений.

Скажу свое холопское мнение. Людей ведь интересует на простом языке – почему курс укрепляется, а цены на товар на полках не падают?

Для импортного товара:

1. 90% товара на полках магазинов стоит под реализацию или длинную отсрочку. Условия оплаты за такой товар 30–90 дней с момента поставки. Поставщики не верят, что курс объективный и стабильный, что продержится еще три месяца. Тупо не верят. Поэтому продолжают сохранять курс выше, понимая, что он подскочит, а переоценки потом никто делать не будет. И они прогорят – как это уже было с 5 грн/$ на 8 грн/$, с 8 грн/$ на 13 грн/$, с 13 грн/$ на 25 грн/$.

2. Большинство товаров из Азии, стоящих сейчас на полках, было выкуплено импортерами еще в первом полугодии. На 90–120 дней раньше, чем его поставили на полку. Потому что вся Азия работает по предоплате. Сначала заплати, потом 45 дней производство, потом 45 дней доставка – выходит, как минимум, оплатили его за три – четыре месяца до попадания на полку магазина. Курс был другой. И, соответственно, посчитан в цене товара курс более высокий.

3. На брендовый товар (европейский и американский) – оплаты производителям еще не делали. Там импортеры получают длинные отсрочки от производителей на оплату через 90–120 дней после поставки. Импортеры понимают, что расчет еще впереди и если сейчас понизить курс и отгрузить товар, а курс скаканет – то на оплату денег они уже не наберут. Опять же – не верят в честность и объективность укрепления гривны.

Для внутреннего производства. А вы вообще понимаете, что большинство сырья и полуфабрикатов опять же из-за границы и ситуация там аналогичная – где-то выкупали много раннее по высокому курсу, а где-то еще предстоит рассчитываться, и не верят в такое резкое укрепление гривны.

Никто не верит в объективность курса. Никто не видит причин для такого укрепления гривны. Бизнес уже столько раз наеб…вали с курсом и скачками, бизнес уже столько раз терял и прогорал на курсовых разницах, что проще выжидать и не дергаться, чем рискнуть – в очередной раз поверить государству и вылететь в трубу.

Когда поверят?

1. Когда в каждой сфере кто-то первый начнет считать по-новому – остальные потянутся.

2. Когда один круг контрактов купят–продадут и опять заново купят по ровному одинаковому курсу. Это цикл: 9–12 месяцев.

3. Когда увидят или им объяснят на пальцах, какие есть объективные причины для такого стремительного укрепления гривны.

Сами магазины цены не понижают – их должен понизить поставщик-импортер. А поставщики ждут... и пока немного больше зарабатывают. Вот поэтому цены стоят. Ну, а кому-то что-то там давит – это бесспорно.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора