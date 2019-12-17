Экономист Савченко: Чем больше гривна укрепляется сейчас, тем сильнее она упадет впоследствии

Чем больше гривна укрепляется сейчас, тем сильнее она упадет впоследствии. Такое мнение изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко, комментируя снижение учетной ставки НБУ с 13 декабря на два процентных пункта – до 13,5% годовых.

"Для меня это очень негативная динамика. Потому что учетная ставка в любой другой нормальной экономике и монетарной политике при 5% инфляции составляла бы 6%, а не 13,5% как сейчас. И вот этот разрыв – это чей-то коррупционный доход. Он ведет к тому, что дефицит внешней торговли увеличивается. Это минус для страны, так как мы больше покупаем и меньше продаем. Курс, который базируется на притоке спекулятивного капитала, – очень опасный. Усиление гривны – временное. К тому же оно очень сильно бьет по украинским производителям-экспортерам. И нужно понимать, что мы не получаем прямые инвестиции. Это вообще не инвесторы. Они дают деньги в бюджет на два – три месяца, а потом выводят их с процентами. По сути, они просто выкачивают деньги из нашего бюджета", – подчеркнул Савченко.

По его словам, сложившиеся условия выгодны украинским импортерам.

"Почему не падают цены? В каждом регионе у нас сложились монополии. Они устанавливают цены, и конкуренции как таковой нет. Антимонопольный комитет не работает. Если бы он работал и была хорошая рыночная система, допускаю, что инфляция сейчас была бы нулевой. При таком-то усилении гривны! Но несовершенство рынков, доминирование монополистов и плохая работа Антимонопольного комитета привели к тому, что усиление гривны не влечет за собой падение цен. Если говорить в целом, такая политика вредна для страны. Хотя для импортеров такие условия выгодны. А вот экспортеры, наоборот, теряют деньги", – заявил экономист.

Он считает, что Нацбанку стоило бы снизить учетную ставку до 10%.

"Гривна дорожает потому, что НБУ держит завышенную учетную ставку и привлекает очень много спекулятивного капитала. Это нездоровая основа усиления гривны. Долго так продолжаться не будет. Мы выплачивает спекулянтам из бюджета колоссальные суммы. Как только они уйдут, процесс развернется в другую сторону – начнет расти доллар. Усилению гривны стоило бы радоваться, если бы росла экономика, приходили прямые иностранные инвестиции и увеличивался объем экспорта. А так запустили козла в огород. Кто-то зарабатывает на усилении гривны. Поверьте, это схема. Нормальной учетной ставкой были бы 10%. А в течение месяца – двух можно было бы опустить до 7–8%. И сразу бы рост гривны прекратился, а спекулянты начали бы выходить. Ситуация может измениться в любой момент – из-за экономического, политического или финансового кризиса. Так называемый черный лебедь может прилететь когда угодно. Но чем больше гривна укрепляется сейчас, тем сильнее она упадет впоследствии", – резюмировал Савченко.

Национальный банк Украины 16 декабря повысил официальный курс гривны к доллару на шесть копеек – до 23,50 грн/$. 27 ноября курс доллара впервые укрепился ниже 24 грн/$ с 15 января 2016 года.

В начале ноября 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%.