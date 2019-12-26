Украина по внешним займам в 2020 году должна будет выплатить около $6 млрд – Рожкова

Проблем с выплатами по внешним и внутренним займам Украины в 2020 году возникнуть не должно, уверена первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

По внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд. Об этом сказала первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря.

"В следующем году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешним займам, еще $2,8 млрд – по валютным внутренним долгам. И еще около 129 млрд грн – с учетом процентов – заплатить по внутренним гривневым обязательствам Минфина. Но проблем быть не должно. Мы видим, что Минфин проводит аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), и каждый раз ставка становится все ниже. Почему? На наши ценные бумаги очень высокий спрос. Инвесторы видят, что экономика идет правильным путем. К тому же, валютную внешнюю задолженность Минфин постепенно замещает внутренним гривневым ресурсом, чтобы избежать валютных рисков. Плюс золотовалютные резервы растут. Только с начала декабря Нацбанк выкупил с рынка $1,4 млрд. То есть у нас есть "подушка безопасности", которая позволяет более уверенно смотреть в следующий год", – сказала Рожкова.

3 сентября Украина погасила более $1 млрд долгов по облигациям внешнего займа: $661,34 млн – по ОВГЗ, выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019-м, и $444,36 млн процентов, сообщали в Министерстве финансов Украины. По данным ведомства, Украина должна вернуть кредиторам в 2019 году 317,47 млрд грн, в 2020-м – 266,07 млрд грн.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

По состоянию на 30 ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла 1990 млрд грн, или $82,83 млрд.