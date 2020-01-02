В Украине начал работу Офис генпрокурора вместо ГПУ

В новом Офисе генпрокурора предложили работу 610 прокурорам ликвидированной Генпрокуратуры, которые прошли все процедуры переаттестации, сообщал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вместо Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидируется, начинает работу новосозданный Офис генерального прокурора", – говорится в сообщении.

26 декабря 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал ликвидацию со 2 января 2020 года ГПУ и открытие Офиса генпрокурора. Он напомнил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров, им предложили перейти работать в новосозданное ведомство. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать 1,5 тыс.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

Новую систему прокуратуры составят Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.