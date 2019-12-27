"Дедушка без прав, который владел BMW Х5 и Х6". В ГПУ рассказали, как при переаттестации прокуроры объясняли свои доходы

Заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак рассказал, что прокуроры, которые, в частности, не смогли объяснить свои доходы, не прошли переаттестацию.

Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли "получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников". Об этом 26 декабря рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает "theБабель".

Во время последнего этапа переаттестации прокурорам задавали вопросы, связанные с добропорядочностью.

"Все проходило в рамках жестких правил, каждому из кандидатов или прокуроров предоставлялась возможность ответить на все вопросы, которые возникали у членов аттестационной комиссии, эти вопросы они получали заранее. Даже если во время собеседования у кандидата не было необходимых документов, собеседование могло быть остановлено, чтобы дать человеку время найти документы и предоставить все необходимые доказательства", – рассказал Рябошапка.

Член комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак добавил, что, если прокурор не мог объяснить наличие доходов, а имущество превышало его заработки за последние 20 лет, комиссия оставляла за собой право полагать, что имущество нажито недобропорядочным путем.

"Тот человек, который не мог объяснить получение доходов, не может работать в прокуратуре", – отметил Чумак.

По его словам, комиссия также анализировала материалы всех производств, с которыми работал прокурор, и если прокурор не мог объяснить, почему он принимал участие в том или ином деле, у комиссии возникали сомнения в его добропорядочности.

"Вы все помните бабушку [бывшего замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрия] Суса (он пользовался автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его бабушку. – "ГОРДОН"). А у нас еще был дедушка, который, не имея прав на управление автомобилем, владел двумя авто люксового класса: BMW Х5 и Х6", – рассказал Чумак.

Рябошапка напомнил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет сокращено с 15 тыс. до 10 тыс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса генпрокурора.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В этот же день документ вернулся в парламент с подписью президента.

Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу со 2 января 2020 года.