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Венедиктова объявила о намерении сложить полномочия народного депутата

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которая исполняет обязанности главы Госбюро расследований, заявление о сложении депутатских полномочий она написала 27 декабря 2019 года.

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27 декабря Венедиктову назначили и. о. главы ГБР
27 декабря Венедиктову назначили и. о. главы ГБР
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа", временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила 2 января "Українським новинам".

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", – сказала Венедиктова.

Она заявила, что "все требования закона соблюдены".

Украинское законодательство запрещает народным депутатам совмещать работу в Верховной Раде и на должностях вне парламента.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году.

Теги: народные депутаты, Ирина Венедиктова, ГБР
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