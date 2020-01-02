Венедиктова объявила о намерении сложить полномочия народного депутата

Народный депутат Украины от "Слуги народа", временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила 2 января "Українським новинам".
"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", – сказала Венедиктова.
Она заявила, что "все требования закона соблюдены".
Украинское законодательство запрещает народным депутатам совмещать работу в Верховной Раде и на должностях вне парламента.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.
27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.
1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году.