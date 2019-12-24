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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Нардеп Венедиктова – на данный момент основной кандидат на пост директора ГБР, который рассматривает президент

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Основным кандидатом на пост директора Государственного бюро расследований на данный момент рассматривается народный депутат Ирина Венедиктова.

Большой резонанс получила очередная порция записей разговоров в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы, где Труба в июле 2019-го обсуждал детали уголовных дел с Андреем Смирновым – на тот момент адвокатом, а ныне – заместителем главы Офиса президента.

Скорее всего, выброс разговоров Смирнова именно сейчас связан с борьбой за назначение главы ГБР. Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни определиться с новым кандидатом на эту одну из ключевых правоохранительных структур.

Однако, по данным источников "Цензор.НЕТ", в ОП Смирнов на данный момент не рассматривается как вероятный кандидат на эту должность. Дело в том, что в системе власти Зеленского должность заместителя главы ОП более весома, чем должность руководителя ведомства. Смирнов занимается координацией работы всех правоохранительных органов и судебными вопросами – это более широкий функционал и большие рычаги влияния, чем само по себе ГБР, и что самое важное в системе Зеленского – почти ежедневный личный контакт с президентом.

По данным наших источников, президент рассматривает на пост главы ГБР кандидатуру Ирины Венедиктовой, депутата от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики ВР.

Венедиктова на выборах была третьим номером в списке СН. Венедиктова является известным в Украине юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала советником в ряде крупных юридических компаний, является арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном Суде.

Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах и не занималась криминальным процессом. Вместе с тем она окончила Харьковский университет внутренних дел и также занималась там научной деятельностью, получила там, по данным наших источников, звание капитана полиции.

Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой – Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Сможет ли Венедиктова выстроить такую работу, сможет ли она построить структуру, которая только в процессе создания, – большой вопрос. Известно, что она принимала участие в конкурсе на пост судьи гражданского кассационного суда в составе Верховного Суда, но провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов.

Думаю, ключевую роль в глазах Зеленского имеет история личных отношений и независимость Венедиктовой от влияния Андрея Богдана и Андрея Портнова, которые, как известно по аудиозаписям и информации СМИ, влияли на работу главы ГБР Романа Трубы. Публикация записей серьезно дискредитировала власти, а назначение Венедиктовой не позволит Богдану давить таким же образом на нового руководителя.

Пока констатируем, что мотивация в назначениях носила и будет носить, прежде всего, политический характер.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Роман Труба, Ирина Венедиктова
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