Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин

Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам США в Украине. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы Соединенные Штаты и дальше поддерживали Киев.

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов. Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"Для меня честь работать временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", – сказала Квин в видеообращении.

По словам дипломата, несмотря на смену руководство посольства, "политика сильной поддержки Украины остается стабильной".

"Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", – сказала она.

Квин отметила, что Украина достигла значительного прогресса за те полгода, которые она пребывает в стране, и заверила, что будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Киев.



Наша заступниця глави місії США в Україні, Крістіна Квін, тепер стала Тимчасовою повіреною у справах США. Ось, що вона думає про міцне #ПартнерсвоУкраїнаСША.https://t.co/SpchstKQ42 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 2, 2020

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Канал NBC сообщал, что Тейлор 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.