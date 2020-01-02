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Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин

Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам США в Украине. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы Соединенные Штаты и дальше поддерживали Киев.

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Квин сменила на посту ТейлораКвин сменила на посту Уильяма Тейлора
Квин сменила на посту ТейлораКвин сменила на посту Уильяма Тейлора
Фото: ua.usembassy.gov

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов. Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"Для меня честь работать временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", – сказала Квин в видеообращении.

По словам дипломата, несмотря на смену руководство посольства, "политика сильной поддержки Украины остается стабильной".

"Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", – сказала она.

Квин отметила, что Украина достигла значительного прогресса за те полгода, которые она пребывает в стране, и заверила, что будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Киев.

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней. 

Канал NBC сообщал, что Тейлор 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.

Теги: США, Украина, посольство США, Уильям Тейлор, Кристина Квин
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