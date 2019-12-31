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Тейлор: Я очень оптимистично настроен в отношении Украины

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор перед своим отъездом из Киева высказал мнение, что Украинское государство ждут хорошие времена.

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Тейлор: США демонстрируют сильную поддержку Украине
Тейлор: США демонстрируют сильную поддержку Украине
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, который 2 января покидает Украину, выступил с обращением к украинскому народу. Оно обнародовано в Twitter посольства США в Украине.

Он напомнил, что прибыл в Киев с приходом в Украине новой власти.

"Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было чудесное время... Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии долгое время... Прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, обмен пленными – время моего пребывания в Украине было чрезвычайным", – отметил Тейлор.

Он высказал мнение, что впереди Украину ждут хорошие времена.

"Новые высокопоставленные чиновники из США приезжали и продолжают приезжать в Украину. США демонстрируют сильную поддержку Украине", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил о санкциях против российского газопровода "Северный поток – 2". Тейлор подчеркнул, что Украину поддерживают обе партии – Демократическая и Республиканская.

"Я очень оптимистично настроен в отношении Украины", – добавил Тейлор.

Временный поверенный по делам США Тейлор прибыл в Украину 18 июня после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней. 

Канал NBC сообщал, что Тейлор 1 января передаст свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин и покинет Украину 2 января.

Теги: США, Украина, санкции, реформы, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор, обмен удерживаемыми лицами
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