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Тейлор покинет Украину 2 января – СМИ

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор передаст свою должность нынешнему заместителю главы миссии в Украине Кристине Квин 1 января 2020 года и покинет страну 2 января, сообщает телеканал NBC.

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Тейлор был свидетелем в деле об импичменте Трампа
Тейлор был свидетелем в деле об импичменте Трампа
Фото: ЕРА

Временный поверенный США по делам Украины Уильям Тейлор покинет свой пост в конце 2019 года. Об этом 17 декабря сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Телеканал напоминает, что Тейлор стал ключевым свидетелем в расследовании, связанном с импичментом президента США Дональда Трампа.

В соответствии с законом о вакансиях дипломат мог оставаться исполняющим обязанности посла до 8 января 2020 года, однако он передаст свою должность нынешнему заместителю главы миссии в Украине Кристине Квин 1 января и покинет Украину 2 января, сказал собеседник телеканала.

По требованию законодательства США срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

25 сентября 2019 года, после того как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие". Зеленский ответил, что "100% согласен" с тем, что Йованович – "плохой посол". 

Йованович была послом США в Украине с 2016 года. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте США заявляли, что отставка является плановой. Временный поверенный в делах США Тейлор прибыл в Украину 18 июня.

По информации собеседников издания Politico, Вашингтон рассматривает на пост посла в Украине двух кандидатов: генерал-лейтенанта в отставке, директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла Кита Дейтона и кадрового дипломата – исполняющего обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера.

Теги: США, Украина, отставка, дипломаты, Уильям Тейлор, посол
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