Новым послом США в Украине может стать генерал Дейтон – СМИ

Вашингтон рассматривает двух кандидатов на пост посла США в Украине, но президенту США Дональду Трампу нравится кандидатура генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, пишет Politico.

Новым послом США в Украине может стать Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, директор Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла. Об этом американская газета Politico написала 16 декабря, ссылаясь на данные собственных источников.

По информации собеседников издания, Вашингтон рассматривает двух кандидатов. Кроме Дейтона, вероятным послом Соединенных Штатов в Киеве называют кадрового дипломата – исполняющего обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера.

Президенту США Дональду Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал уже готов приступить к работе, сообщили источники газеты.

Издание отмечает, что Рикер должен был заменить экс-посола США в Украине Мари Йованович сразу после ее отставки, но в итоге временным поверенным США по делам Украины назначили Уильяма Тейлора.

Дейтон говорит по-русски, имеет опыт работы в Киеве и знаком с проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил, в ноябре 2018 года был назначен на должность стратегического советника от США при Минобороны Украины, пишет газета.

Как отмечает Politico, официальные лица в Киеве и Вашингтоне надеются, что назначение нового посла будет способствовать стабилизации "хрупких отношений двух стран" после скандала, связанного с началом процедуры импичмента Трампа.

25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие". Зеленский ответил, что "100% согласен" с тем, что Йованович – "плохой посол".

Йованович была послом США в Украине с 2016 года. Он покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте США заявляли, что отставка является плановой. Временный поверенный в делах США Тейлор прибыл в Украину 18 июня.