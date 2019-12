Тейлор считает, что скандал с импичментом Трампа не повлияет на американско-украинские отношения

В США очень сильна поддержка Украины, поэтому ущерб для нее от истории с импичментом президента Дональда Трампа не будет продолжительным – такое мнение высказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в ходе общения с журналистами 26 декабря высказал мнение, что скандал, связанный с Украиной и импичментом президента Дональда Трампа, не будет иметь длительного разрушительного эффекта для американско-украинских отношений. Стенограмму беседы с Тейлором опубликовало издание KyivPost.

"Причина, по которой я так говорю: несмотря на все удары и вопреки всем противоречиям, в США, и особенно в Вашингтоне, округ Колумбия, существует источник доброй воли и уважения к Украине", – подчеркнул Тейлор.

Он напомнил, что Конгресс США ввел санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" с целью помешать РФ экспортировать газ в Европу в обход Украины, кроме того, в оборонный бюджет США включили увеличенную финансовую помощь для Украины.

Тейлор отметил, что в США серьезно поддерживают Украину, поэтому, по его мнению, ущерб от истории с импичментом не будет продолжительным.

Он добавил, что в Соединенных Штатах знают, что Украина противостоит России и что здесь есть "молодое реформаторское правительство", которое добивается присоединения страны к ЕС.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.