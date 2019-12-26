США рассчитывают, что "Мотор Січ" не продадут Китаю – Тейлор

Сделка по покупке китайским инвестором акций запорожского завода "Мотор Січ" еще не закрыта и может быть пересмотрена, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор: Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы Фото: ЕРА

Соединенные Штаты рассчитывают, что акции запорожского завода "Мотор Січ" не будут проданы инвесторам из Китая. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил во время общения с журналистами в Киеве 26 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", – сказал Тейлор.

Он добавил, что сделка по продаже акций еще не закрыта и есть "неплохой шанс" ее пересмотреть.

Поводом для пересмотра, по словам Тейлора, может стать финансовое положение ожидаемой компании-покупателя из Китая, так как "поступали новости о проблемах" других компаний из Китая, связанных с инвестором.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс говорил в ноябре, что акции "Мотор Січ" уже приобретены китайскими инвесторами, и отметил, что операция по покупке "досталась его команде в наследство".

"Мотор Січ" выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки. На сайте предприятия сообщается, что его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах различного назначения более чем в 120 странах.

В ГП "Ивченко-Прогресс" отмечали (его письмо цитируется в одном из судебных решений), что "Мотор Січ" выпускает 28 типов серийных авиационных двигателей и имеет важное для экономики Украины значение: там работает более 25 тыс. сотрудников, компания обеспечивает заказами десятки предприятий Украины. "Мотор Січ" принимает участие в разработке, ремонте, модернизации и восстановлении авиационной техники Вооруженных сил Украины.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в АМКУ сообщили, что комитет не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В спецслужбе считают, что иностранные инвесторы "намерены переместить активы и производственные мощности компании за пределы Украины, что приведет к ее ликвидации и уничтожению".

20 апреля 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. 23 апреля прошлого года по этому делу Служба безопасности Украины проводила следственные действия на заводе. Президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев называл обыски частью плана по рейдерскому захвату предприятия.

6 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", текст указа был засекречен. Но тогдашний заместитель министра экономики Юрий Бровченко сказал "Интерфакс-Украина", что в документе в том числе говорилось об урегулировании ситуации вокруг "Мотор Січі". В феврале 2019 года Бровченко уточнил в интервью Delo.ua, что у Украины есть план развивать "Мотор Січ" совместно с китайскими инвесторами.

9 июля АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении акций "Мотор Січі" компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (сейчас ей принадлежит 9,9992% предприятия) и государственным концерном "Укроборонпром". В "Укроборонпроме" рассказали LIGA.net, что договор предусматривает передачу блокирующего пакета акций "Мотор Січі" в размере 25% государству Украина на безвозмездной основе и порядок совместного управления компанией. Решение по этому делу АМКУ до сих не вынес.

В августе издание The Wall Street Journal написало, что покупкой "Мотор Січі" китайцами обеспокоены США. В Вашингтоне считают, что владение украинским предприятием поможет Пекину получить доступ к важным технологиям производства авиационных двигателей.

27 августа тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находившийся с визитом в Киеве, сказал, что украинская власть должна оценить все возможности, прежде чем принять решение о переходе предприятия под контроль китайцев. По данным Тhe Wall Street Journal, переговоры о покупке акций "Мотор Січі" ведет американский бизнесмен, неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс.