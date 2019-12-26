Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

США рассчитывают, что "Мотор Січ" не продадут Китаю – Тейлор

Сделка по покупке китайским инвестором акций запорожского завода "Мотор Січ" еще не закрыта и может быть пересмотрена, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тейлор: Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы
Тейлор: Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты рассчитывают, что акции запорожского завода "Мотор Січ" не будут проданы инвесторам из Китая. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил во время общения с журналистами в Киеве 26 декабря, сообщает "Европейская правда"

"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", – сказал Тейлор.

Он добавил, что сделка по продаже акций еще не закрыта и есть "неплохой шанс" ее пересмотреть. 

Поводом для пересмотра, по словам Тейлора, может стать финансовое положение ожидаемой компании-покупателя из Китая, так как "поступали новости о проблемах" других компаний из Китая, связанных с инвестором. 

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс говорил в ноябре, что акции "Мотор Січ" уже приобретены китайскими инвесторами, и отметил, что операция по покупке "досталась его команде в наследство".

"Мотор Січ" выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки. На сайте предприятия сообщается, что его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах различного назначения более чем в 120 странах.

В ГП "Ивченко-Прогресс" отмечали (его письмо цитируется в одном из судебных решений), что "Мотор Січ" выпускает 28 типов серийных авиационных двигателей и имеет важное для экономики Украины значение: там работает более 25 тыс. сотрудников, компания обеспечивает заказами десятки предприятий Украины. "Мотор Січ" принимает участие в разработке, ремонте, модернизации и восстановлении авиационной техники Вооруженных сил Украины. 

В материалах, опубликованных  в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в АМКУ сообщили, что комитет не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В спецслужбе считают, что иностранные инвесторы "намерены переместить активы и производственные мощности компании за пределы Украины, что приведет к ее ликвидации и уничтожению". 

20 апреля 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. 23 апреля прошлого года по этому делу Служба безопасности Украины проводила следственные действия на заводе. Президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев называл обыски частью плана по рейдерскому захвату предприятия.

6 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", текст указа был засекречен. Но тогдашний заместитель министра экономики Юрий Бровченко сказал "Интерфакс-Украина", что в документе в том числе говорилось об урегулировании ситуации вокруг "Мотор Січі". В феврале 2019 года Бровченко уточнил в интервью Delo.ua, что у Украины есть план развивать "Мотор Січ" совместно с китайскими инвесторами. 

9 июля АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении акций "Мотор Січі" компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (сейчас ей принадлежит 9,9992% предприятия) и государственным концерном "Укроборонпром". В "Укроборонпроме" рассказали LIGA.net, что договор предусматривает передачу блокирующего пакета акций "Мотор Січі" в размере 25% государству Украина на безвозмездной основе и порядок совместного управления компанией. Решение по этому делу АМКУ до сих не вынес. 

В августе издание The Wall Street Journal написало, что покупкой "Мотор Січі" китайцами обеспокоены США. В Вашингтоне считают, что владение украинским предприятием поможет Пекину получить доступ к важным технологиям производства авиационных двигателей.

27 августа тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находившийся с визитом в Киеве, сказал, что украинская власть должна оценить все возможности, прежде чем принять решение о переходе предприятия под контроль китайцев. По данным Тhe Wall Street Journal, переговоры о покупке акций "Мотор Січі" ведет американский бизнесмен, неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс.

Теги: США, Украина, СНБО, Мотор Січ, Айварас Абромавичюс, акции, Уильям Тейлор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Алеся (Шамбур) Геращенко поделилась своими стихами
Алеся (Шамбур) Геращенко поделилась своими стихами G
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS