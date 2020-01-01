Помпео отложил визит в Украину, "Нафтогаз" объявил о завершении анбандлинга. Главное за день

Помпео пока не летит в Киев

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан? запланированный на 3 – 7 января, сообщила спикер Госдепартамента Морган Оргатус.

По ее словам, поездка Помпео переносится "на ближайшее время", так как госсекретарь должен оставаться в Вашингтоне "для продолжения наблюдения" за ситуацией в Ираке и "обеспечения безопасности и защиты американцев" на Ближнем Востоке.

Накануне на посольство США в Багдаде напали протестующие, 1 января иракские военные объявили, что обеспечили безопасность дипмиссии.

Анбандлинг полностью завершен

1 января компания "Оператор газотранспортной системы Украины" вышла из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, сообщили в НАК "Нафтогаз".