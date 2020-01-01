Помпео отложил визит в Украину, "Нафтогаз" объявил о завершении анбандлинга. Главное за день

Помпео пока не летит в Киев
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан? запланированный на 3 – 7 января, сообщила спикер Госдепартамента Морган Оргатус.
По ее словам, поездка Помпео переносится "на ближайшее время", так как госсекретарь должен оставаться в Вашингтоне "для продолжения наблюдения" за ситуацией в Ираке и "обеспечения безопасности и защиты американцев" на Ближнем Востоке.
Накануне на посольство США в Багдаде напали протестующие, 1 января иракские военные объявили, что обеспечили безопасность дипмиссии.
Анбандлинг полностью завершен
1 января компания "Оператор газотранспортной системы Украины" вышла из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, сообщили в НАК "Нафтогаз".
Оператор работает в штатном режиме, отметили в НАК. Сегодня через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".
В Украине увеличился размер минимальной зарплаты
Минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2% и составляет 4723 грн (28,31 грн в час). В 2019 году она составляла 4173 грн.
В ГБР проанализировали результаты работы бюро в 2019 году
Государственное бюро расследований заявило, что не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году. В ГБР призвали общественность и коллег присоединиться к поиску способов преодоления кризиса и повышения эффективности работы подразделений.
Вступил в силу госбюджет на 2020 год и перестала действовать депутатаская неприкосновенность
Сегодня в Украине начал действовать закон о государственном бюджете на 2020 год и закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Также 1 января стартовала подача электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год.
В 2020 году впервые декларации должны будут подавать руководитель Офиса президента и его заместители. Также декларировать имущество впервые будут нардепы, которые были избраны и получили мандаты в 2019 году.
Мера пресечения для подозреваемых в убийтсве Кирилла Тлявова
Двум подозреваемым в деле об убийстве Кирилла Тлявова – Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею – суд в Переяславе продлил арест, предусмотрев залог, подозреваемому Владимиру Петровцу продлили содержание под стражей без залога, а его сына отпустили под личное обязательство.