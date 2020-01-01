Через украинскую ГТС уже транспортировали первый газ в Европу по новому транзитному контракту – оператор

Газ в Европу через украинскую газотранспортную систему теперь транспортируется по европейским правилам, отметила компания "Оператор газотранспортной системы Украины".

Через украинскую газотранспортную систему в европейские страны в ночь на 1 января были транспортированы первые кубометры газа по новому контракту с российским "Газпромом". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках", – говорится в сообщении.

ГТС Украины работает в штатном режиме, отметил оператор.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.