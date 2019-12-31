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Коболев: "Нафтогаз" не в восторге от включения в транзитный контракт с "Газпромом", но это компромисс

С точки зрения законодательства, регулирующего газовый рынок, Украина еще не достигла полного соответствия европейским нормам, о чем знает российский "Газпром" и неоднократно говорили в "Нафтогазі України", отметил глава украинской компании Андрей Коболев.

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Коболев: Позиция "Газпрома" довольно предсказуема: они не готовы были брать на себя риски неэффективного украинского законодательства
Коболев: Позиция "Газпрома" довольно предсказуема: они не готовы были брать на себя риски неэффективного украинского законодательства
Фото: EPA

Российский "Газпром" не захотел брать на себя риски несовершенного украинского газового законодательства, поэтому во время заключения контракта на транзит газа "Нафтогаз України" фактически выступил посредником. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава украинской компании Андрей Коболев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это действительно нестандартный момент, и для нас он был неожиданным", – сказал Коболев.

Он отметил, что за последние полгода удалось провести работу по анбандлингу и с 1 января сертифицированный оператор ГТС Украины начнет работу.

"Но с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или прямо регулируют рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия европейскому законодательству, о чем неплохо знает "Газпром" и о чем часто говорил сам "Нафтогаз". И позиция "Газпрома" здесь довольно предсказуема: они не готовы были брать на себя риски неэффективного украинского законодательства. Поэтому такие риски взял на себя "Нафтогаз", выступая фактически буфером между "Газпромом" и Украиной. Для нас эти риски привычны. Мы не в восторге от такого варианта, но это как раз тот момент, который я называю компромиссом", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогазу" подчеркнул, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, транзит
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