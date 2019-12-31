Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Коболев: "Газпром" выплатил $2,9 млрд до подписания транзитного контракта. Это меня удивило

В газовых переговорах с РФ важным было "убрать" из переговорного процесса долг "Газпрома" в $2,9 млрд, и этого удалось добиться, отметил глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Коболев: Очень важно то, чего добилась украинская сторона в переговорах с "Газпромом"
Коболев: Очень важно то, чего добилась украинская сторона в переговорах с "Газпромом"
Фото: EPA

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев на пресс-конференции 31 декабря сказал, что был удивлен тем, что российский "Газпром" выплатил долг по решению Стокгольмского арбитража до подписания контракта на транзит газа. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очень важно то, чего добилась украинская сторона. Это не обменять погашение долга по первому Стокгольмскому арбитражу в сумме $2,9 млрд на отказ от нового арбитража, как это предлагали с самого начала, а убрать сумму $2,9 млрд с переговорного стола. И это произошло, потому что сумма была погашена до подписания соглашения, что, наверное, все заметили. Что на самом деле меня позитивно удивило. Я до последнего момента сомневался, что эта часть процесса будет выполнена именно таким образом", – сказал Коболев.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это. 

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд. Контракт на транзит газа был подписан 30 декабря.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Стокгольмский арбитраж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS