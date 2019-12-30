Рябцев: По договоренностям на данный момент Украина будет лишена возможности подавать иск в арбитраж, если "Газпром" нарушит контракт

Рябцев: Не знаю ни одного оператора из Европы, подписывающего контракт с "Газпромом" при посредничестве компании-организатора Фото: Геннадий Рябцев / Facebook

Согласно договоренностям, достигнутым между Киевом и Москвой на данный момент, Украина будет лишена возможности подавать иск в арбитраж, если "Газпром" нарушит свои обязательства по транзиту газа через украинскую территорию, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

"Подписанный политический протокол ни к чему не обязывает обе стороны. Юридически он несостоятелен. Просто некая бумага. Я, правда, не понимаю, откуда у помощника президента такие полномочия, которые позволяют ему ставить свою подпись. Вообще, получается так, что мы должны поверить России на слово. А Украина выполняет взятые на себя обязательства по политическому протоколу, ничего пока что не получая от РФ взамен. Одни только обещания. Самый большой риск будущего года заключается в том, что национальные интересы Украины не всегда совпадают с интересами отдельных субъектов хозяйствования, в том числе "Нафтогазу", – отметил Рябцев.

По его словам, посредничество "Нафтогазу" между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" не имеет ничего общего с европейской практикой.

"Одним из условий подписания соглашений был отказ "Нафтогазу" от арбитражных претензий. Конечно же, есть сомнения, связанные с целым рядом пунктов политического протокола. Он, на мой взгляд, содержит перечень обязательств украинской стороны и, мягко говоря, ни к чему не обязывает российскую сторону. К тому же внезапно появилась некая компания – организатор транспортировки. И, судя по всему, этим организатором будет "Нафтогаз". Он же будет получать доходы. А все обязанности и затраты по обеспечению бесперебойности транзита будет нести "Оператор ГТС Украины". Возникает вопрос: насколько он будет независимым, не получая деньги от "Газпрома" напрямую? "Нафтогаз" тут будет посредником. Нас убеждают, что это нормальная европейская практика. Однако я не знаю ни одного оператора из Европы, подписывающего контракт с "Газпромом" при посредничестве компании-организатора", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что Украина должна добиться того, чтобы в "газовом" контракте были прописаны условия введения санкций против "Газпрома".

"Согласно политическим договоренностям на данный момент, Украина будет лишена возможности подавать иск в тот же Стокгольмский арбитраж в случае невыполнения "Газпромом" обязательств по прокачке оговоренных объемов газа. Хочется верить, что в самом контракте, который подпишут "Нафтогаз" и "Газпром", будут содержаться взаимные обязательства и гарантии. И что в нем появится статья, предусматривающая штрафные санкции в случае невыполнения российской стороной взятых на себя обязательств. А пока получается, что риторика "Нафтогазу" не соответствовала действительности и "Газпром" – надежнейший партнер, с которым можно подписывать любые соглашения. Причем не обязывая его ни к чему", – резюмировал Рябцев.

30 декабря заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

Источник РБК, близкий к переговорам в Вене, сообщил 30 декабря, что украинская и российская стороны находятся "в процессе" подписания соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

30 декабря глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.