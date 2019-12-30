Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ – замминистра юстиции

Подписание Украиной и "Газпромом" мирового соглашения в инвестиционном арбитраже открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между РФ и "Нафтогазом", заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины, сообщил 30 декабря в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору какую-либо компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина", – написал Лищина.

Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и российской компанией "Газпром" 27 декабря 2019 года. 25 октября 2018 года "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины, требуя отменить штраф в 172 млрд грн (около $6 млрд), наложенный украинским Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

Источник РБК, близкий к переговорам в Вене, сообщил 30 декабря, что украинская и российская стороны находятся "в процессе" подписания соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

30 декабря глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.