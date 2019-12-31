Коболев рассказал о "козырях в колоде" на переговорах с "Газпромом"

Во время переговоров о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев сообщил в Facebook, что во время переговоров с "Газпромом" о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему у Украины была "очень сильная позиция".

"С моего персонального опыта это были первые переговоры с "Газпромом" и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против "Северного потока – 2", новый Стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", – написал он.

Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.