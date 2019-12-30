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Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать два соглашения с "Газпромом"

Кабинет Министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз України" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

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По данным СМИ, "Нафтогаз" и "Газпром" находятся на стадии подписания договора о транзите газа
По данным СМИ, "Нафтогаз" и "Газпром" находятся на стадии подписания договора о транзите газа
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины позволил НАК "Нафтогаз України" подписать два договора с российским "Газпромом". Об этом свидетельствует распоряжение от 30 декабря 2019 года №1405-р, опубликованное на сайте Кабмина.

"Дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" таких сделок: соглашения о регулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений с организацией транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром"; договора с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа территорией Украины в 2020–2024 годах", – говорится документе.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

Источник РБК, близкий к переговорам в Вене, сообщил 30 декабря, что украинская и российская стороны находятся "в процессе" подписания соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

30 декабря глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины. 

В НАК "Нафтогаз України" заявили, что запустят в своем Facebook онлайн-трансляцию, посвященную газовым переговорам с РФ.

Теги: Газпром, Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, транзит, природный газ
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