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В Кабмине анонсировали запуск программы медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, государство будет финансировать медицинские услуги, а не сами учреждения, что позволит избежать задолженности зарплаты врачам.

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Гончарук заявил о внедрении модели "деньги ходят за пациентом"
Гончарук заявил о внедрении модели "деньги ходят за пациентом"
Фото: kmu.gov.ua

1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Она будет включать в себя первичную, специализированную, высокоспециализированную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, реабилитацию и реимбурсацию (доступность) лекарств. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

На эти услуги в государственном бюджете заложено 72 млрд грн. Их финансирование будет осуществляться через Национальную служба здоровья.

Также будет внедрена модель "деньги ходят за пациентом" для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медицинские услуги, а не учреждения", – объяснил премьер.

По его мнению, при таких изменениях задолженности по зарплатам врачам больше не будет.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирают семейного врача и подписывают с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

13 сентября тогдашний глава Национальной службы здоровья Олег Петренко сообщил, что, согласно проекту бюджета, внедрение следующих этапов медицинской реформы должно начаться с 1 апреля 2020 года.

Теги: Кабинет Министров, реформы, реформа здравоохранения, премьер-министр, Алексей Гончарук
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