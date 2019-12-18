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Кабмин Украины продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год

Продление пилотного проекта по трансплантации на 2020 год позволит расширить число его участников, чтобы заключить договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию на это, сообщили в Кабмине Украины.

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Правительство приняло ряд решений в сфере здравоохранения
Правительство приняло ряд решений в сфере здравоохранения
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял ряд решений в сфере здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

"Это позволит расширить число участников пилотного проекта, чтобы заключить договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию на трансплантацию. Также позволит предусмотреть возможность использования средств на оплату трансплантата из-за границы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин принял решение, согласно которому на сайте Минздрава пациенты смогут видеть информацию об очередности рассмотрения заявок на направление украинцев на лечение за рубеж и текущее состояние их рассмотрения.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года. 

В Минздраве в начале декабря заявляли, что в Украине для трансплантации органов не хватает доноров.

Теги: Кабинет Министров, трансплантация, реформа здравоохранения
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20 октября, 2016 20.10
 

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