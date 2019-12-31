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Витренко: Это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати"

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил заключение договора о транзите между Украиной, Европой и Россией. Он отметил, что гарантированные объемы транзита превышают те, которые международные партнеры надеялись обеспечить Украине.

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Витренко сообщил о подписании договора об урегулировании исков между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Витренко сообщил о подписании договора об урегулировании исков между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Фото: ЕРА

"Газпром" впервые в истории Украины подписал контракт по европейскому принципу "качай или плати". Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко в Facebook.

"До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", – добавил он.

По словам Витренко, гарантированные объемы транзита, согласно подписанному контракту, значительно превышают те, которые международные партнеры надеялись обеспечить Украине и на которые "Нафтогаз" должен был согласиться.

Гарантированные объемы являются минимальными. В случае дополнительных объемов бронирования украинской газотранспортной системы будут оплачиваться по более высокому тарифу.

Кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Витренко подчеркнул, что исковые требования на $12,2 млрд Украина могла выиграть только в случае отказа "Газпрома" от транзита, а российская компания не отказалась. Он добавил, что по задумке, требования на $12,2 млрд были стимулом для продолжения транзита.

Как написал Витренко, по расчетам Оксфордского института энергетических исследований, "Газпрому" не хватало совсем немного, чтобы обойтись без транзита через Украину даже без трубопровода "Северный поток – 2".

"Этот дефицит мощностей "Газпром" перекрыл бы за счет хранилищ газа в Европе и поставок сжиженного газа из терминала на Ямале", – подытожил он.

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157155199338458

30 декабря стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, тарифы, исследование, Юрий Витренко
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