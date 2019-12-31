Витренко: Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по принципу "качай или плати"

Гарантированные объемы транзита по новому договору с "Газпромом" превышают те, которые международные партнеры надеялись обеспечить Украине, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко сообщил, что дополнительные объемы транзита "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу Фото: ЕРА

"Газпром" впервые в истории Украины подписал контракт по европейскому принципу "качай или плати". Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко в Facebook.

"До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", – добавил он.

По словам Витренко, гарантированные объемы транзита, согласно подписанному контракту, значительно превышают те, которые международные партнеры надеялись обеспечить Украине и на которые "Нафтогаз" должен был согласиться.

Гарантированные объемы являются минимальными, а в случае дополнительных объемов бронирования украинской газотранспортной системы они будут оплачиваться по более высокому тарифу.

Кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Витренко подчеркнул, что исковые требования на $12,2 млрд Украина могла выиграть только в случае отказа "Газпрома" от транзита, а российская компания от него не отказалась. Он добавил, что по задумке, требования на $12,2 млрд были стимулом для продолжения транзита.

Как написал Витренко, по расчетам Оксфордского института энергетических исследований, "Газпрому" не хватало совсем немного, чтобы обойтись без транзита через Украину даже без трубопровода "Северный поток – 2".

"Этот дефицит мощностей "Газпром" перекрыл бы за счет хранилищ газа в Европе и поставок сжиженного газа из терминала на Ямале", – подчеркнул он.

30 декабря стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.

Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины.