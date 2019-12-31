В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, согласно контракту, украинская газотранспортная система должна прокачивать 65 млрд м³ российского газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

Зеленский: Стороны могут продлить контракт еще на десять лет Фото: ЕРА

В течение действия пятилетнего контракта по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему Украина получит более $7 млрд. Об этом 30 декабря в Facebook заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская газотранспортная система будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", – написал президент.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.