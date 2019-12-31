По новому контракту на транзит российского газа Украина получит около $10–15 млрд в течение ближайших пяти лет, сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев уточнил, что РФ гарантировала украинской стороне $7,2 млрд минимального дохода в течение этого периода.

30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет Фото: ЕРА

По новому контракту на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему Украина будет получать около $2–3 млрд ежегодно. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 31 декабря, информирует пресс-служба правительства.

"С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2–3 млрд ежегодно", – сказал он.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев 31 декабря на брифинге, который транслировал "Нафтогаз", рассказал, что минимальный доход Украины за транспортировку газа по этому контракту составит $7,2 млрд.

"Сумма в $7,2 млрд фактически была в какой-то мере прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих пяти лет", – сказал он.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 30 декабря, что "минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа" в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Коболев сказал, что в 2020 году РФ может прокачать через Украину около 75 млрд м³, что на 15 млрд м³ меньше, чем в 2019-м.