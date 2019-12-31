В 2020 году транзит газа через Украину может достигнуть 75 млрд м³ – Коболев

В 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Если в 2020 году не введут в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", Россия может прокачать через Украину порядка 75 млрд м³ газа. Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил 31 декабря на брифинге, который транслировал "Нафтогаз".

"Я бы ожидал, что объем транзита по украинской территории может достигнуть 75 млрд м³. Почему 75 – можно легко объяснить. Действующий текущий транзит – это приблизительно 90. Мы точно потеряем [газопровод] "Турецкий поток", это минус 15. Остается 75. Поэтому я бы ожидал примерно на этом уровне", – сказал он.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 30 декабря, что "минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа" в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

Газопровод "Турецкий поток" (TANAP) намерены запустить 8 января 2020 года.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Газопровод является частью энергетического коридора между Азербайджаном и Европой общей протяженностью 3,5 тыс. км.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность составит 16 млрд м³, из них 6 млрд м³ будут поставляться в Турцию, а 10 млрд м³ – в Европу. Новые компрессорные станции позволят увеличить пропускную способность до 24 млрд м³, а затем – до 31 млрд м³.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.