Коболев: Ожидаю, что в 2020 году "Северный поток – 2" ввести в эксплуатацию не удастся

По словам главы "Нафтогазу" Андрея Коболева, у него нет информации, что Россия имеет судно, которое смогло бы достроить газопровод "Северный поток – 2".

России не удастся ввести в эксплуатацию в 2020 году газопровод "Северный поток – 2". Такое мнение глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев выразил 31 декабря на брифинге, который транслировал "Нафтогаз".

"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток" ввести в эксплуатацию не удастся. Мне тяжело комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток – 2", – сказал он.

В декабре США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.