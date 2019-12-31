ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа

Новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в Европу.

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в соглашение о транзите газа по территории Украины Фото: ЕРА

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подписал технический договор о взаимодействии со словацким оператором EUSTREAM. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Есть соглашения со всеми смежными операторами ГТС. Только что в Брюсселе "Оператор ГТС Украины" подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", – говорится в сообщении.

Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газопроводов Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.

"Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года", – отметили а пресс-службе.

Украина перестала закупать газ у российского газового монополиста "Газпром" в ноябре 2015 года и начала поставлять реверсный газ из трех стран – Польши, Венгрии и Словакии.

В России называли "искусственным реверсом" закупку Украиной газа у европейских стран. "Это наш, российский, газ, только купленный Украиной через европейских посредников", – заявил в феврале 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак.