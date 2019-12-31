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Вице-президент Еврокомиссии о газовых договоренностях: Отличная новость для энергетической безопасности Европы

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович высоко оценил соглашения по газу, подписанные между Россией, Украиной и Еврокомиссией, а также между Украиной и Словакией.

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Шефчович высоко оценивает "всю тяжелую работу и усилия"
Шефчович высоко оценивает "всю тяжелую работу и усилия"
Фото: ЕРА

Подписанные при участии Украины газовые договоренности важны для энергетической безопасности Европы. Об этом написал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 31 декабря в Twitter.

"На основе политического соглашения, достигнутого на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный контракт между соответствующими компаниями, – он обеспечит поставки газа в Европу на 1 января 2020 года, – подписан и скреплен печатью. В то же время я приветствую соглашение о присоединении, достигнутое между Украиной и Словакией и активно поддерживаемое Еврокомиссией. Все детали для транзита газа по украинскому маршруту сложились. Отличная новость для энергетической безопасности Европы", – сказано в твитах.

Шефчович отметил, что высоко оценивает "всю тяжелую работу и усилия", которые приложили участники переговоров.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

31 декабря источники в "Нафтогазі" сообщили ZN.UA, что Украина и Словакия подписали соглашение об объединении трансграничных газопроводов.

Теги: Россия, Украина, газ, Словакия, Еврокомиссия, энергетика, Марош Шефчович, Европейский союз, соглашение
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