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"Вы всегда сможете вернуться". Вице-президент Еврокомиссии написал "любовное письмо" Великобритании, которая выходит из ЕС

В письме к Великобритании вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сравнил себя со "старым любовником".

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Тиммерманс Великобритании: Вы решили уйти. Это разбивает мне сердце, но я уважаю это решение
Тиммерманс – Великобритании: Вы решили уйти. Это разбивает мне сердце, но я уважаю это решение
Фото: EPA

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс 26 декабря опубликовал в газете The Guardian "любовное письмо" к Великобритании, которая решила выйти из Евросоюза.

Политик вспомнил, что в детстве учился в частной британской школе в Риме, и сравнил себя со "старым любовником".

"Я люблю вас. За то, кто вы и что вы мне дали. Я как старый любовник. Я знаю ваши сильные и слабые стороны... Вы решили уйти. Это разбивает мне сердце, но я уважаю это решение", – написал политик.

По его словам, в процессе Bexit всем сторонам был нанесен ущерб и это может продолжиться. Он добавил, что Великобритания "всегда сможет вернуться" в ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что намерен до 25 декабря внести на рассмотрение британского парламента соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, если Консервативная партия победит на парламентских выборах и он получит возможность снова возглавить правительство.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные выборы. Консервативная партия получила 364 места в парламенте, а Джонсон остался премьер-министром.

20 декабря Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте. Дебаты по плану выхода из ЕС пройдут 7-го, 8-го и 9 января, когда парламентарии вернутся после рождественских каникул. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

Теги: Великобритания, Еврокомиссия, Франс Тиммерманс, Евросоюз, Brexit
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