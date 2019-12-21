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Еврокомиссия выделит €8 млн гуманитарной помощи Украине

Новое финансирование от Европейского союза пойдет на оплату отопления для уязвимых слоев населения на Донбассе.

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Средства пойдут на помощь жителям Донбасса
Средства пойдут на помощь жителям Донбасса
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия выделит €8 млн гуманитарной помощи Украине. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ЕК.

С учетом нового транша общее гуманитарное финансирования Европейского союза для Украины в 2019 году составит €23 млн.

Данные средства будут направлены для помощи уязвимым слоям населения на востоке Украины.

"Более пяти лет непрерывного конфликта исчерпали способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны линии соприкосновения. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям", – подчеркнул комиссар по антикризисному управлению Еврокомиссии Янез Ленарчич.

Ожидается, что финансирование поможет обеспечить жителей Донбасса отоплением, доступом к воде, а также позволит отремонтировать больницы. На эти средства также поставят медицинское оборудование и лекарства.

Теги: Украина, медицина, Еврокомиссия, Донбасс, отопление, лекарства, помощь, конфликт, Янез Ленарчич, медицинское оборудование
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