Медведев прокомментировал подписание газового контракта между Украиной и Россией

Транзит российского газа через Украину будет происходить на условиях, которые устраивают все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал договор на транзит газа с Украиной компромиссом, который необходимо было найти Фото: ЕРА

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал контракт о транзите газа между Украиной и РФ компромиссом, который необходимо было найти. Об этом он написал 31 декабря на своей странице в Facebook.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, которые устраивают все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", – заявил Медведев.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.