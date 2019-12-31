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На дачу Медведева специально завезли снег – Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что снег на дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в поселке Плес Ивановской области завезли за счет россиян.

В Ивановской области РФ снег есть только на даче у Медведева, рассказал Навальный
В Ивановской области РФ снег есть только на даче у Медведева, рассказал Навальный
Фото: ЕРА

На дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева специально завезли снег. Об этом 30 декабря в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал ее в "Он вам не Димон". Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. В средней полосе России со снегом напряженка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе, снег есть! Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно – вы", – написал Навальный.

В марте 2017 года фонд Навального опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон", в котором говорится, что Медведев имеет несколько резиденций, оформленных на благотворительные фонды.

В декабре 2018 года Навальный сообщал, что бизнесмен Алишер Усманов и фонд "Соцгоспроект" требуют удаления с YouTube фильма "Он вам не Димон".

В декабре 2019 года в офис фонда Навального приходили с рейдом. Оппозиционер заявлял, что формальной причиной рейда стал отказ удалить фильм-расследование "Он вам не Димон".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Алексей Навальный, снег, расследование
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