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Сотрудники фонда Навального продали на аукционе рисунок ФСБ-шника, проводившего обыск у них в офисе

Рисунок с изображением силовика и надписью "С Новым годом!", оставшийся в офисе Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального после обыска, продали на аукционе на странице в Facebook за 50 тыс. руб.

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26 декабря в Фонде Навального прошел обыск
26 декабря в Фонде Навального прошел обыск
Фото: Alexey Navalny / Twitter

В РФ сотрудники Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального продали с аукциона рисунок сотрудника спецназа, который в числе других проводил обыски в помещении фонда 26 декабря.

Об аукционе на своей странице в Facebook в тот же день рассказал бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

"Обыск в офисе ФБК завершен. Вынесли 17 ноутбуков, все серверы, коммутаторы, камеры, свет. Но кое-что и оставили. Серьезно. Потому что лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвется протест против того, чем тебя заставили заниматься... Я объявляю первый в истории этого Facebook аукцион. Начальная цена – 0 рублей... Ставки в комментах или в личку. Все вырученные средства пойдут на восстановление техники. Подлинность работы гарантируем. "Порыв чувств". Неизвестный сотрудник спецназа ФССП РФ, 26 декабря 2019 года. Бумажный конверт, черный маркер, магнитно-маркерная доска в офисе ФБК (не прилагается). 23*32см", – написал Волков.

Через некоторое время победителем аукциона стал пользователь Facebook Алексей Беляев. Он купил его за 50 тыс. руб (около 19 тыс. грн).

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/2717211941634755

"Пару ноутбуков отбили", – написал Волков в своем Telegram.

Обыск в офисе ФБК был связан с делом об отказе удалять фильм-расследование "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. 

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, обыск, аукцион, спецназ, ФБК, Леонид Волков
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