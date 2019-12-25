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Сотрудника фонда Навального за сутки вывезли из Москвы на военную службу на Новой Земле

Российский оппозиционер Алексей Навальный не исключает, что "план по изоляции" сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова составлял лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, Шаведдинова отвезли в закрытую воинскую часть на Новую Землю в Архангельскую область на нескольких самолетах.

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Адвокаты не могут попасть к Шаведдинову, сообщила пресс-секретарь Навального
Адвокаты не могут попасть к Шаведдинову, сообщила пресс-секретарь Навального
Фото: rshaveddinov / Instagram

В России задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального Руслана Шаведдинова и отвезли на Новую Землю в Архангельскую область для прохождения военной службы. Об этом 24 декабря в Twitter сообщил Навальный.

"Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично президент РФ Владимир Путин. Задействованные силы и средства впечатляют: заблокировали сим-карту, ФСБ выломала дверь, на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля”, – написал он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала "МБХ медиа", что Шаведдинова доставили в воинскую часть 23 662. Согласно открытым данным, эта часть входит в 33-й зенитный ракетный полк первой дивизии ПВО зенитных ракетных войск, дислоцирующийся в поселке Рогачево.

В Twitter она добавила, что часть находится на закрытой территории. Адвокаты не могут попасть к Шаведдинову.

23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Сотрудника ФБК повезли на допрос в Следственный комитет. Кроме этого, на его телефоне перестала работать сотовая связь, отмечает "МБХ медиа".

"Медуза" пишет, что Шаведдинов обжаловал вынесенное осенью решение о своем призыве в армию в судах – на время рассмотрения жалоб по закону его не могут отправить служить. Суд первой инстанции отклонил жалобу Шаведдинова в ноябре, 23 декабря это решение утвердил Мосгорсуд.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, самолет, ФСБ, самолеты, Кира Ярмыш, Архангельская область
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