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В Фонд борьбы с коррупцией пришел спецназ. Навальный заявил, что из-за расследования о главе ВТБ Костине

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что формальной причиной рейда в его фонде стал отказ удалить фильм-расследование "Он вам не Димон" о деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его мнению, на самом деле спецназ хотел не допустить, чтобы фонд опубликовал расследование о самолетах, украденных из российского банка ВТБ, главой которого является Андрей Костин.

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Навальный: У нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик
Навальный: У нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик
Фото: ЕРА

26 декабря в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального пришел спецназ. Об этом сообщается на сайте Навального.

"Пишу пост в коридоре и слышу, как в нашем офисе 15 спецназовацев громят что-то. Судя по звукам, бьют посуду и крушат мебель. Этот пост и этот ролик должны были быть опубликованы сегодня в 13.00, а в 12.00 дверь начали пилить люди в черных шапочках", – написал Навальный.

По его словам, формальная причина рейда – отказ фонда удалить фильм-расследование "Он вам не Димон" о деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Медведев с [бизнесменом Алишером] Усмановым приказали возбудить уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова, и в рамках этого дела идет "обыск" в помещениях ФБК и "Навальный LIVE". Однако в этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Все ровно так, как в случае с самолетом Светланы Медведевой. Очень важный госбанкир – глава ВТБ Андрей Костин – не хотел бы, чтоб вы его увидели. А мы, пока делали расследование, звонили главе аппарата Костина, который курирует и службу безопасности. Что такое служба безопасности ВТБ, я думаю, вы понимаете: самая продажная и коррумпированная часть ФСБ", – заявил Навальный.

В расследовании фонда говорится, что по указанию Костина с баланса госбанка ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе.

"Теперь один из этих самолетов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, нашего премьер-министра и лидера партии "Единая Россия". На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники. И даже патриарх”, – говорится в расследовании.

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, коррупция, оппозиция, Алексей Навальный, ВТБ, Светлана Медведева, Андрей Костин
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