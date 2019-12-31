Газовые контракты, дешевые кредиты для бизнеса и перезагрузка власти: Гончарук подвел итоги работы Кабмина

Правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через три – пять лет, а уже сейчас. Об этом 31 декабря написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, подводя итоги работы Кабинета министров за 2019 год.
"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз України" по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража", – написал он.
Премьер отметил, что Кабмин принял ряд решений по медицине и образованию:
"Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок – 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года. Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы – в 2020-м. Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные почти 12 млрд грн в госбюджет", – написал Гончарук.
Премьер напомнил о перезагрузке власти:
"Боремся с теневыми рынками. Нелегальный бизнес наносит нашей стране существенный ущерб и за один день удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. А на прошлой неделе начали проверки АЗС – уже 621 АЗС проверена, закрыты 403 нелегальных заправки, демонтированы – 93", – отметил глава правительства.
По его словам, Госгеокадастр начал наполнение публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд".
Также Кабмин переводит госуслуги в режим онлайн:
Что касается сотрудничества с МВФ, он подчеркнул, что программы фонда в Украине – это сигнал инвесторам, что "здесь работает понятное и ответственное правительство, которое выполняет то, что декларирует". А это поступление инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экономики.
"И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности", – резюмировал Гончарук.