Газовые контракты, дешевые кредиты для бизнеса и перезагрузка власти: Гончарук подвел итоги работы Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук перечислил основные достижения своего правительства в 2019 году и пообещал, что 2020 год будет "годом эффективности".

Правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через три – пять лет, а уже сейчас. Об этом 31 декабря написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, подводя итоги работы Кабинета министров за 2019 год.

"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз України" по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража", – написал он.

Премьер отметил, что Кабмин принял ряд решений по медицине и образованию:

приняли программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и т.п. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год)

вдвое увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин – в общей сложности это 3,3 млрд грн в 2020 году;

открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся;

выделили отдельный бюджет на программу "Эффективная школа для лучших результатов".

предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году – каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн;

подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет, особенно в сельской местности.

"Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок – 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года. Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы – в 2020-м. Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные почти 12 млрд грн в госбюджет", – написал Гончарук.

Премьер напомнил о перезагрузке власти:

обновили руководство наиболее токсичных властных структур. Перезагрузили Гостаможслужбу, Госналоговую, Госгеокадастр, Госгеонедра, "Укравтодор" и других. В начале этого декабря состоялся запуск новой таможни. Она должна перекрыть потоки контрабанды в страну.

усилили защиту прав собственности – открыли Офис противодействия рейдерству. Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

"Боремся с теневыми рынками. Нелегальный бизнес наносит нашей стране существенный ущерб и за один день удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. А на прошлой неделе начали проверки АЗС – уже 621 АЗС проверена, закрыты 403 нелегальных заправки, демонтированы – 93", – отметил глава правительства.

По его словам, Госгеокадастр начал наполнение публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд".

Также Кабмин переводит госуслуги в режим онлайн:

запустили е-кабинет застройщика. Он предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Через е-кабинет уже строятся 254 объектов, а 86 введены в эксплуатацию.

проходит тестирование приложение "Дія" (в котором уже доступны е-техпаспорт и е-водительское удостоверение). Свои заявки на участие в тестировании отправят 58 тыс. украинцев.

запустили единый транспортный портал https://e-transport.gov.ua .