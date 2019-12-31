Задача №1: Гончарук намерен "сшить" дорогами Украину

Премьер-министр Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

На дорогах в Украине десятилетиями воровали, поэтому у нас такие плачевные результаты, заявил премьер Фото: ЕРА

В 2020 году в Украине нужно построить 4000 километров дорог. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24" 30 декабря.

"Это не верхний предел, это вопросы, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", – отметил он.

По словам премьера, есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который находится "на особом счету".

"Нам нужно построить новую фактически дорогу из Киева в Днепр. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить – от Решетиловки до Днепра", – рассказал он.

Премьер отметил, что нужно, чтобы из Киева в Днепр и Запорожье, а оттуда в Мариуполь можно было доехать значительно быстрее, чем сейчас.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, очевидно, что №1 на следующий год", – резюмировал Гончарук.

"Мы обновили команду в "Укравтодоре". Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по Украине. Первая задача – убрать оттуда коррупцию", – отметил Гончарук.

По его словам, с руководящих должностей уволены уже десятки людей.

"В областях были "междусобойчики", тендеры отдавали своим, качество работ принимали, закрывая глаза на дефекты и недоработки. На дорогах в Украине десятилетиями воровали, поэтому у нас такие плачевные результаты", – сказал премьер.

На следующий год в бюджете предусмотрено 31,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и №2660 "О внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год". Их принятие позволит "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование в размере дополнительных 20 млрд под государственные гарантии.