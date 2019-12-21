Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн – "Укравтодор"

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые позволят "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

На данный момент в Дорожном фонде на дороги предусмотрено 38 млрд грн, заявил Кубраков Фото: pixabay.com

Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн. Об этом 21 декабря сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, в Дорожном фонде на данный момент предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из них 31,5 млрд грн предназначены для ремонтно-строительных работ.

"Каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно, чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны", - добавил Кубраков.

Он сообщил, что Министерство финансов Украины и Кабмин придумали, как увеличить бюджет на дороги, чтобы нарастить объемы запланированных работ.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и №2660 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

По словам Кубракова, принятие этих проектов законов позволит "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

На сайте парламента на момент публикации отсутствует детальная информация об упомянутых законопроектах.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля 2019 года подписал указ "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог".

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в Дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.

Европейский инвестиционный банк и ЕБРР выделят €900 млн на ремонт украинских дорог.

В общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) 18 декабря заявили, что для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет.