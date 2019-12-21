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Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн – "Укравтодор"

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые позволят "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

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На данный момент в Дорожном фонде на дороги предусмотрено 38 млрд грн, заявил Кубраков
На данный момент в Дорожном фонде на дороги предусмотрено 38 млрд грн, заявил Кубраков
Фото: pixabay.com

Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн. Об этом 21 декабря сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, в Дорожном фонде на данный момент предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из них 31,5 млрд грн предназначены для ремонтно-строительных работ.

"Каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно, чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны", - добавил Кубраков.

Он сообщил, что Министерство финансов Украины и Кабмин придумали, как увеличить бюджет на дороги, чтобы нарастить объемы запланированных работ.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и №2660 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

По словам Кубракова, принятие этих проектов законов позволит "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1419007628270828&id=100004848136863

На сайте парламента на момент публикации отсутствует детальная информация об упомянутых законопроектах.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля 2019 года подписал указ "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог".

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в Дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.

Европейский инвестиционный банк и ЕБРР выделят €900 млн на ремонт украинских дорог.

В общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) 18 декабря заявили, что для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет.

Теги: госбюджет, инвестиции, Министерство финансов, Укравтодор, дороги, финансирование, инфраструктура, Александр Кубраков
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