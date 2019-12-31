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Песков сказал, что сейчас трудно назвать дату запуска "Северного потока – 2"

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2" возникли "объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права". Вероятно, он имел в виду санкции США против компаний, связанных с этим проектом.

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Песков: Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату запуска "Северного потока 2"
Песков: Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату запуска "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Сейчас трудно прогнозировать, когда будет запущен российский газопровод "Северный поток – 2". Об этом журналистам 31 декабря сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, он "не думает, что кто-то сейчас возьмется назвать дату" запуска. Он заявил, что возникли "объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права", вероятно, имея в виду санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2".

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Теги: Россия, США, газ, санкции, Дмитрий Песков, Северный поток – 2
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