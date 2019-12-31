Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Значительное достижение". США поздравили Украину с подписанием договора на транзит газа

Выплата российским "Газпромом" Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и подписание нового договора на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему – это значительные достижения, заявили в посольстве США в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый контракт на транзит российского газа через Украину подписали 30 декабря
Новый контракт на транзит российского газа через Украину подписали 30 декабря
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты приветствуют подписание нового контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему между НАК "Нафтогаз України" и "Газпромом".

Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в Facebook. 

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", – сообщили в посольстве. 

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10157442542681936

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все текущие иски и жалобы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 30 декабря, что "минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа" в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Коболев сказал, что в 2020 году РФ может прокачать через Украину около 75 млрд м³, что на 15 млрд м³ меньше, чем в 2019-м.

Теги: Газпром, Россия, США, Украина, газ, НАК Нафтогаз, посольство США, транзит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS