Коболев: Тарифы на транзит между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа

Украинский регулятор устанавливает тарифы на транзит газа по европейским правилам, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Базой для расчета тарифов на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему был тариф украинского регулятора – Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Тарифы устанавливал украинский регулятор, на основании европейских правил эти тарифы были рассчитаны. На гарантированные объемы тариф в течение пяти лет остается неизменным. Тарифы между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа. Поэтому базой для этого расчета были в первую очередь тарифы, рассчитанные Украиной", – сказал он.

Коболев отметил, что не может разглашать прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" информацию из-за условия конфиденциальности.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Тарифы на транспортировку газа для оператора газотранспортной системы Украины были установлены 24 декабря.

30 декабря стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.

Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.