Коболев: Тарифы на транзит между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа

Базой для расчета тарифов на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему был тариф украинского регулятора – Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Тарифы устанавливал украинский регулятор, на основании европейских правил эти тарифы были рассчитаны. На гарантированные объемы тариф в течение пяти лет остается неизменным. Тарифы между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа. Поэтому базой для этого расчета были в первую очередь тарифы, рассчитанные Украиной", – сказал он.
Коболев отметил, что не может разглашать прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" информацию из-за условия конфиденциальности.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.
Тарифы на транспортировку газа для оператора газотранспортной системы Украины были установлены 24 декабря.
30 декабря стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.
Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.