Протестующие покинули район посольства США в Багдаде – иракские военные

Иракские силы безопасности взяли под контроль территорию в районе здания дипломатической миссии США в Багдаде, заявили в вооруженных силах Ирака.

Протест у здания посольства США в Багдаде завершился Фото: ЕРА

У здания посольства США в Багдаде завершилась акция протеста, демонстранты покинули район здания. Об этом 1 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление вооруженных сил Ирака.

Военные заявили, что иракские силы безопасности "полностью обеспечили" безопасность посольства; палатки протестующих сняты, "любые формы протеста" завершились.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США направят в Багдад дополнительные силы для защиты посольства.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Из-за ситуации в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил свой запланированный на 3 января визит в Украину.