В Госдепартаменте США подтвердили, что 3 января Помпео в Киев не прилетит

По словам спикера Госдепартамента США Морган Ортагус, госсекретарю Майку Помпео нужно оставаться в Вашингтоне для наблюдения за ситуацией в Ираке, поэтому его визит в Киев отложен.

В Госдепартаменте утверждают, что Помпео "с нетерпением" ждет поездки в Европу и Азию Фото: ЕРА

Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус подтвердила 1 января, что глава ведомства Майк Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Украину. Об этом сообщает сайт посольства США в Киеве.

По словам Ортагус, визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан Помпео отложил, потому что должен оставаться в Вашингтоне "для продолжения наблюдения" за ситуацией в Ираке и "обеспечения безопасности и защиты американцев" на Ближнем Востоке.

Спикер Госдепартамента отметила, что поездка будет перенесена "на ближайшее время" и что сам Помпео "с нетерпением ждет" данного визита.

Об отмене запланированного визита Помпео сообщили 1 января ряд СМИ и МИД Узбекистана.

В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицали причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.